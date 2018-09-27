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Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı

Şişli'de bir otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında bazı kişiler yaralandı.

DHA | 27.09.2018 - 21:19..
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Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 3543 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamete giderken manevra yapan Emir Haktan C. yönetimindeki 34 FR 3330 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazada, otobüsteki bazı yolcular yaralandı.

Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı VİDEO

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