Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı Başkent’te

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla; TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi, Esenboğa Havaalanı’nın yanında, Çubuk ve Pursaklar İlçesi arasında açılan yeni bir bulvara verildi.

SON BAŞBAKAN UNUTULMAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ünvanına da sahip olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adının yazılı olduğu tabela, Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerine takıldı.

YOLA YERLEŞTİRİLDİ

“Binali Yıldırım Bulvarı” adını taşıyan tabela; Çubuk ilçesi Yenice, Dumlupınar ve Kızılca Mahalleleri ile Pursaklar ilçesi Karşıyaka, Sirkeli Yeşilova ve Sirkeli Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 20 metre genişliğindeki yola yerleştirildi.