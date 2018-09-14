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Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı Başkent’te

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın ismini Başkent’te bir bulvara vererek, ölümsüzleştirdi.

İHA | 14.09.2018 - 14:44..
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Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla; TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi, Esenboğa Havaalanı’nın yanında, Çubuk ve Pursaklar İlçesi arasında açılan yeni bir bulvara verildi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı Başkent’te

SON BAŞBAKAN UNUTULMAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ünvanına da sahip olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adının yazılı olduğu tabela, Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerine takıldı.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı Başkent’te

YOLA YERLEŞTİRİLDİ

“Binali Yıldırım Bulvarı” adını taşıyan tabela; Çubuk ilçesi Yenice, Dumlupınar ve Kızılca Mahalleleri ile Pursaklar ilçesi Karşıyaka, Sirkeli Yeşilova ve Sirkeli Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 20 metre genişliğindeki yola yerleştirildi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı Başkent’te

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