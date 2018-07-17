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Meclis Başkanı Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti

Binali Yıldırım, Meclis Başkanı olduktan sonra ilk kez Anıtkabir'e geldi.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 10:07..
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'e gelen Yıldırım, Meclis Başkanı olduktan sonra ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etmiş oldu.

Meclis Başkanı Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GAYRETİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Törende, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılıp saygı duruşunda duruldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Binali Yıldırım Anıtkabir özel defterine yazarken aynı zamanda bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yapılan seçimler sonucu oluşan yeni sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için TBMM olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız." dedi.

Meclis Başkanı Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti

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