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Meclis, yasama çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek

Meclis, iki haftalık aranın ardından yoğun yasama çalışmalarına yeniden başlıyor.

AA | 07.01.2018 - 17:09..
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Yasama çalışmalarına iki hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bu haftaki programı belli oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk dış politikasındaki son gelişmeler" hakkında Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirecek.

GENEL KURUL'DA DENETİM VAR

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarının kabul edilmesi, CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sunduğu gensoru önergesinin ise reddedilmesinin ardından, 23 Aralık 2017 Cumartesi gününden itibaren çalışmalarına iki hafta ara veren TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta denetim yapılacak.

Meclis, yasama çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek

BAKANLAR VEKİLLERİN SÖZLÜ SORULARINI YANITLAYACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 9 Ocak Salı günü birer saat milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak.

10 Ocak Çarşamba günü ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak birer saat milletvekillerinin sözlü sorularını yanıt verecek.

ULUSLARARASI ANLAŞMA VE SÖZLEŞMELER İNCELENECEK

Genel Kurul'da, 11 Ocak Perşembe günü ise bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.

LEYLA ZANA'NIN DEVAMSIZLIĞI GÖRÜŞÜLEBİLİR

TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca, Meclis gündeminin son sırasında yer alan, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon kararının da görüşülmesi bekleniyor.

Karma Komisyon, "Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden, 1 Ekim 2016 - 30 Nisan 2017 döneminde aralıksız olarak Genel Kurul'un 212 birleşimine katılmayan" Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar vererek hazırladığı raporu Genel Kurul'a sunmuştu.

Genel Kurul'da Zana'nın kendisi ya da başka bir milletvekili savunma yapabilecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Komisyonu'nun 10 Ocak günkü toplantısına katılarak, "Türk dış politikasındaki son gelişmeler" hakkında komisyonu bilgilendirecek.

Komisyonda aynı gün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da ele alınacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyon, üst komisyonda seçilecek bir kamu denetçiliği için, bir denetçinin üç katı kadar adayı belirlemek üzere 9 Ocak günü toplanacak.

TBMM KİT Alt Komisyonları denetimlerine devam edecek.

KİT Alt Komisyonu, 10 Ocak günü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sümer Holding AŞ. ile T.H. Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ.'nin, 11 Ocak günü ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. ile İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun hesaplarını inceleyecek.

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