Meclis'te bu hafta görüşülecek yasa teklifleri

Geçtiğimiz hafta mesaiye başlayan Meclis, bu hafta yoğun mesai yapacak.

TBMM yeni yasama döneminin ikinci haftasında "arabuluculuk yasası" olarak bilinen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ile müftülere evlendirme yetkisi tanıyan yasa tasarısının yanı sıra torba tasarı için çalışacak.

ARABULUCULUK YASASI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşülmesine geçen hafta başlanılan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın müzakerelerine 10. maddeden devam edilecek.

Tasarıyla iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenlenirken, işçinin tazminat ve ücret, işverenin de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya başvurması uygulaması getiriliyor.

İş mahkemeleri, HSK'nın olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kurulacak.

MÜFTÜLERE EVLENDİRME YETKİSİ

Kamuoyunda başta muhalefet partileri olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisini çeken müftülere evlendirme yetkisi tanıyan tasarı da bu hafta Genel Kurul gündemine gelecek.

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın yasalaşmasının ardından, bu uygulamayı da içeren "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ele alınacak.

Tasarıyla, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına ekleniyor.

Tasarıya göre ayrıca Türk vatandaşlığını kaybedenler, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek hali bulunmaması halinde ülkede ikamet etme şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alınabilecek. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması şartları arasına, genel ahlak bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması da ekleniyor.

TORBA TASARI PLAN BÜTÇE KOMİSYONU'NDA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da; istihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik etmeye dönük düzenlemeler ile vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve vergi mükelleflerine yeni kolaylıklar sağlayan "torba tasarıyı" görüşmeye devam edecek.

Öte yandan, TBMM KİT Komisyonu bu hafta denetimlerine başlayacak. Komisyon bünyesinde oluşturulan alt komisyonlar, 11 Ekim Çarşamba günü Devlet Malzeme Ofisi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ayrı ayrı toplantı yapacak.