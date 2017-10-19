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Meclis'te HDP'li Ayşe Acar Başaran'ı kimse dinlemedi

Boş sıralara konuşacağını anlayan HDP'li Başaran, televizyon izleyicilerini selamladı.

19.10.2017 - 10:55
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Meclis'te devam eden görüşmelerde konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, boş koltukları görünce tepki göstermeden edemedi.

"EKRAN BAŞINDAKİLERİ SAYGIYLA SELAMLAYAYIM O ZAMAN..."

Milletvekillerini selamladıktan sonra adeta trip atan HDP'li vekil, "Meclis'te çok kimse de kalmamış selamlayacak, ekran başındakileri saygıyla selamlayayım o zaman, böyle başlayayım. Yani bu kadar önemli bir mevzuda Meclis'in bu kadar boş olması da ayrıca tartışılması gereken bir durum." dedi ve konuşmasını yaptı.

Meclis'te HDP'li Ayşe Acar Başaran'ı kimse dinlemedi VİDEO

Meclis'te HDP'li Ayşe Acar Başaran'ı kimse dinlemedi

Meclis'te HDP'li Ayşe Acar Başaran'ı kimse dinlemedi

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