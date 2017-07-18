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Meclis'te OHAL tartışması

OHAL'i protesto etmek için sakallarını uzatmaya başlayan CHP'li vekil, "Sakalımın her bir teliyle sizinle mücadele ediyorum." dedi.

18.07.2017 - 07:44
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OHAL'in 3 ay daha uzatılmasından sonra Meclis'te sert tartışmalar yaşandı.

HDP ve CHP'nin ret oyuna rağmen Meclis'ten geçen OHAL tezkeresine ilişkin konuşan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'in bir an önce kaldırılmasını istedi.

"SAKALIMIN HER TELİYLE.."

Protesto amacıyla 1 yıldır sakallarını uzattığını ifade eden CHP'li vekil, "Sakalımın her teliyle sizinle mücadele ediyorum, gittiğim her yerde bunu söylüyorum, her teliyle her gün mücadele ediyorum, umarım bu mücadelem uzun sürmez." diye konuştu.

Meclis'te OHAL tartışması

AK PARTİ'DEN CEVAP

AK Partili Fatih Şahin, CHP'li vekilin bu sözlerine "Biz canımızla, kanımızla, halkımızla yürütüyoruz bu mücadeleyi. Kıldan, tüyden mücadeleden bahsetmiyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

ÖNEMLİ OLAN BUGÜN

FETÖ ile mücadele eden ilk cumhurbaşkanının, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Şahin, "Dün kimin kiminle olduğu konuşulabilir, tartışılabilir ancak asıl önemli olan bugün kimin kiminle olduğu, kimin kimin yanında durduğudur." dedi.

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