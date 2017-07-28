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Meclis'te pankartlı protesto dönemi sona erdi

1 Ekim'de yeni döneme başlayacak Meclis'te huzur bozucu hareket sergileyen milletvekillerine yaptırım uygulanacak.

28.07.2017 - 16:36
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Meclis'te pankartlı protesto dönemi sona erdi

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Artık, TBMM'ye silahlı giren ve Genel Kurulun çalışma düzenini, huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekilleri, kınama cezası alacak.

Meclis'te pankartlı protesto dönemi sona erdi

KINAMA ALAN VEKİLE ÖDENEK YOK

Buna göre, "kınama" cezası alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri kesilecek.

Meclis'te pankartlı protesto dönemi sona erdi

Bu arada Genel Kurulda, İç tüzük değişikliği teklifinin görüşmelerinde, şahsı adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, teklifle, Genel Kurula döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekillerinin kınama alacağını anımsatarak, milletvekillerini aleyhte oy kullanmaya davet etti.

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