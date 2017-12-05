Medya Derneği, Kılıçdaroğlu'nu sözlerinden dolayı kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın düzenlediği Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, burada Turkuvaz Medya'nın kanallarından A Haber'e yüklenerek; "Boynunuza ne takacağımı iyi biliyorum." dedi. CHP Lideri'nin bu sözlerine Medya Derneği'nden de açıklama geldi.

"KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİDİR" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dernek tarafından şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Halk Patisi Genel Başkanı Kemal Lideri Kılıçdaroğlu partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen bir etkinlikte memleketimizin güzide yayın organları olan A Haber ve ATV’yi hedef alan talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Kılıçdaroğlu’nun ölüm tehdidi içeren bu açıklamalarını şaşkınlıkla izlemiş bulunuyoruz.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve yakınları hakkında ortaya attığı asılsız iddialar ve sahte belgeler nedeniyle kamuoyunu yanılttığı için özür dilemesi bekleniyordu. Özür dilemek ve nedamet getirmek yerine bu belgelerin sahteliğini ortaya koyan A Haber ve ATV’ye saldırması seviyesiz bir siyaset örneği olarak tarihimize geçmiştir. Kılıçdaroğlu’nun eleştiri ahlakını yok sayarak bu iki kurumun çalışanlarını hedef göstermesi başında bulunduğu partinin basın özgürlüğünden ne anladığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Medya Derneği üyesi olan bu iki medya kuruluşuna ve çalışanlarına yapılabilecek muhtemel saldırılardan Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu olacaktır.

Bir siyasi parti yöneticisine yakışmayan bu davranışı dolayısıyla kendisini kınıyor, geç olmadan özür dilemeye davet ediyoruz."