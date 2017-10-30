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Mega projeler Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak

Türkiye'de inşası devam eden projeler; büyümenin motoru olacak.

30.10.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. Projeler

Türkiye'de 2017 yılına ait yatırım hedefleri açıklandı. Bu hedefler kapsamında projelerin tutarı 636 milyar lira olarak belirlendi. 3 binin üzerinde proje için de 80 milyar liralık kaynak verildi.

Mega projeler Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak

400 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'DE KALACAK

Hükümet, 2023 yılına kadar yapılacak 750 milyar dolarlık yatırımın yerli üretime ağırlık verilmesiyle yaklaşık 400 milyar dolarının Türkiye'de kalacağını öngörüyor.

KÖYLERİN ALTYAPISINA 900 MİLYON LİRALIK ÖDENEK

Ayrıca Hükümet, köy altyapısını da desteklemek için bazı projeleri hayata geçirecek. Bu kapsamda devlet, köylerin altyapısının geliştirilmesi için 900 milyon lira ödenek tahsis etti.

Mega projeler Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak

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