Meghan Markle hayır organizasyonu için mutfağa girdi

Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz yıl Londra'daki Grenfell Kulesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için gizli ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Meghan Markle, Londra'da gerçekleştirdiği bu ziyaretlerde bölge camisinin mutfağında Grenfell Kulesi kurbanlarıyla yemek pişirdi.

YEMEK KİTABI

37 yaşındaki Markle aynı zamanda topluluğun yardım için yayınladığı yemek kitabının önsözünü yazdı. Markle, kitabın önsözünde "Burası kadınların birlikte güldüğü, yas tuttuğu, ağladığı ve yemek yaptığı yer" diyerek birlikte yemek pişirdiği kadınları anlattı.

Bu aynı zamanda Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi Markle'ın yalnız olarak hayata geçirdiği ilk proje olma özelliği taşıyor.

GRENFELL FACİASI

14 Haziran 2017'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Grenfell Kulesi yangınında 72 kişi hayatını kaybetmişti.