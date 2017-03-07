AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker, Habertürk canlı yayınında Aysun Torun'un sorularını yanıtladı.

"ALMANYA HAYIRCIYIM DEDİ"

Almanya'nın bakanlara uyguladığı siyasi engellemeleri değerlendiren Mehdi Eker, Almanya'nın taraf olduğunu açık bir şekilde "hayırcıyım" dediğini söyledi.

"HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSEK OY GELECEK"

16 Nisan'da yapılacak referandumda Doğu illerinden hiç olmadığı kadar yüksek oy geleceğini söyleyen Mehdi Eker, bunun işaretlerini gördüklerini söyledi.

Aslen Diyarbakırlı olan Mehdi Eker, şöyle konuştu: "Doğu illerinden hiç olmadığı kadar yüksek oy gelecek. Doğu'da da Güneydoğu'da da bunun işaretleri var."

Mehdi Eker'in 16 Nisan öngörüleri VİDEO



BAHÇELİ'NİN DESTEĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Almanya'nın engellemeleri sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin de konuşan Mehdi Eker, "Engelleme karşısında siyasilerin desteği normal." dedi.