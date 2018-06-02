taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

16 yıllık süreçte her konuda icraatların yapıldığını söyleyen Mehmet Ağar, Erdoğan'ın diğer adaylara göre çok farklı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

AK Parti'nin Elazığ mitingine katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, oğlu AK Parti Elazığ 3. sıra milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN'IN CESARETİ VE İRADESİ..."

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmesi sorulan Ağar, "Önemli ve zorlu bir seçim süreci olacak ama milletin sağduyusu ortada. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmede mevcut adaylar içinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir ağırlığı ve konulara hakimiyeti var. Ülkenin konularına karşı tavrı, kararlılığı, cesareti ve iradesiyle açıkça çok farklı bir noktada." diye konuştu.

Mehmet Ağar, ülkenin terör örgütü PKK ve FETÖ'den arındırıldığı dönemde diğer adayların bu konuda bir fikrinin olmadığını, bunun millet tarafından çok açık şekilde görüldüğünü belirtti.

Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

"ELAZIĞ'DAN ALDIĞIM HAVAYI SÖYLÜYORUM..."

Halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesini istediğini aktaran Ağar, şunları söyledi: "Elazığ'dan aldığım havayı söylüyorum. Bu bölgede her şey açık görünüyor. Sadece çok konuşmak, bol bol laf etmekle olmuyor. Çözümler lazım. Bir de yapılanların görülmesi lazım. Yapılanlar görüldü. 16 senelik süreçte her konuda icraatlar yapıldı. Sağlık, ulaştırma, altyapıda önemli gelişmeler kaydedildi. Bunları vatandaş hafızasına kaydetmiştir. Önümüzdeki sürecin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum."

Zülfü Tolga Ağar da adaylık sürecinden itibaren Elazığ'da bulunduğunu belirterek, "Kampanyamızı yürütüyoruz. Hemşehrilerimiz de büyük teveccüh gösteriyorlar. 24 Haziran akşamı bunun sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ milletvekili adaylarını tanıttı.

Aday tanıtımında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da yer aldı.

Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

506
Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

344
Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

42
Jandarma teşkilatı profesyonel olacak

Jandarma teşkilatı profesyonel olacak

44
Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu

Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu

78
Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

158
Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM