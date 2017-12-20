Mehmet Akif Ersoy: Türkiye'nin güçlenmesi rahatsız ediyor

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konuklarından TRT muhabiri Mehmet Akif Ersoy, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı vize kararı hakkında konuştu.





"TÜRKİYE POLİTİKA ÜRETTİKÇE AMERİKA RAHATSIZ OLUYOR"

Türk vatandaşlarının vize işlemleri için en yakın tarihi Ocak 2019'a erteleyen ABD'nin kararını değerlendiren Ersoy, "Bu Türkiye'ye bir mesaj. Amerika bizi bir yere koyuyor ve o yer iyi bir yer değil" dedi.

Belgede Türkiye isminin geçmemesinin Rusya etkisi olduğunu savunan Ersoy, "Türkiye güçlü hale geldikçe, politika ürettikçe, savunma sanayisini geliştirdikçe ve bölgede aktör olduğu için Amerika bundan rahatsızlık duyuyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy: Türkiye aktör oldukça Amerika'nın zoruna gidiyor VİDEO