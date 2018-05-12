taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Mehmet Ali Erbil bir evlilik daha istiyor

Daha önce 5 kez evlenen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 13:12..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yemek çıkışı görüntülendi.

"ALLAH BANA O GÜNLERİ DE GÖSTERSİN"

Bulundukları mekândan tek başına ayrılan ünlü şovmen, muhabirlerin “Yalnızlıktan sıkılmadınız mı? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İnşallah, çok istiyorum. Allah bana o günleri de göstersin” yanıtını verdi.

5 EVLİLİK YAPMIŞTI

Erbil daha önce 5 kez evlilik yapmıştı. Son olarak Tuğba Coşkun ile 30 nisan 2005 tarihinde evlenmişti. 03 Temmuz 2006 da Ali Sadi adını verdikleri bir çocukları oldu. Ancak o bile bu yuvayı sürdürebilmek için yeterli olmadı. 2011 yılında boşandılar.

Mehmet Ali Erbil bir evlilik daha istiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hande Yener: Şampiyon her zaman benim
Hander Yener, Bodrum'daki plajı yıkılan Hadise'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.
Müjde Ar 36 yıl sonra intikamını aldı
Mühde Ar, İffet filmindeki akıllara kazınan cama sıkıştırılma sahnesinin intikamını 36 yıl sonra aldı.
Aleyna Tilki klibini kendi çekecek
18 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni klibinde yönetmen koltuğuna oturacağını açıkladı.
İbrahim Erkal gözyaşlarıyla anıldı
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, ölümünün 1’inci yıl dönümünde dostları tarafından sevilen şarkılarıyla anıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

66
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

454
Sosyal medya fenomenine gözaltı

Sosyal medya fenomenine gözaltı

107
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

245
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

54
Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

72
Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM