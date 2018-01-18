Mehmet Ali Erbil: Cem ile Şahan'ı medya pohpohluyor

Uzun zamandır bir sinema filmiyle seyircisinin karşısına çıkmayan Mehmet Ali Erbil, sunucuların neden sinemada olmadığına dair yönelttiği soruya "Beni heyecanlandıran, tatmin eden bir senaryo gelse tabi ki sinema filminde oynamak isterim ancak gelmiyor. O eski senaristler kalmadı" şeklinde bir yanıt verdi.

"GUPSE'NİN FİLMİ MÜSAMERE GİBİ"

Sözlerine "Kendi senaryonu kendin yazmalısın ama benim de televizyon gibi çok zaman isteyen bir işim olduğu için buna fırsat bulamıyorum. Bunu yapan arkadaşlar var tabii ki Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Gupse Özay gibi…" ifadeleriyle devam eden Mehmet Ali Erbil, Gupse Özay'ın ilk Deliha filmini izlediğini söyledi.

Sunucuların filmi nasıl bulduğunu sorması üzerine Mehmet Ali Erbil şunları söyledi: "Kendisi oyunculuğunu sevdiğim, enerjisini beğendiğim bir kızdı vakit ayırıp gittim ama kötü bir film izledim, müsamere gibiydi. Yazık oldu." İkinci filminde Gupse Özay'ın yönetmen koltuğuna oturduğunun hatırlatılması üzerine Mehmet Ali Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"BENİ DESTEKLEYEN OLMADI"

Cem Yılmaz'ın son filmini beğenip beğenmediğine dair bir soruya ise "Cem, G.O.R.A filmini çıkardığında sinemada izlemiş ve Arif'i sevmiştim. Ancak sonraki filmlerinde aynı ışığı alamayacağımı, eğlenemeyeceğimi düşündüğümden gitmedim. Türkiye'de uzay filmlerinin tutması zor, o filmler tutmaz. Zaten bu kadar tutmasının sebebi onun basın kanalıyla pohpohlanması… Bu durum Şahan için de geçerli… Medya Şahan'ı desteklediğinin onda biri kadar beni desteklemedi." dedi.