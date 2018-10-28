Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakımda

Galatasaray, son dönemde yıldızı parlayan Ozan Kabak'a yeni zamlı sözleşme önerecek. Genç futbolcunun serbest kalma maddesi de 20 milyon euro olacak.

Türkiye, Irak sınırına kadar temizlik yapacak

1 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ile ilgili yapılabilecek bir değişiklik ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, tatil süresinin değişebileceğine dikkat çekti.

2 Rus otomotiv devi Lada Avrupa'da satışların öncüsü Rus otomotiv sektörünün önde gelen markası Lada'nın Vesta ve Granta modelleri, Avrupa'da en çok satılan otomobil modellerinden biri haline geldi.

3 Arda Turan'dan oğlu Hamza için 41 kurban Geçtiğimiz günlerde baba olan Başakşehir Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan'ın oğlunun doğumu için 41 koç kurban kestirdiği iddia edildi.

4 Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler Uğur Dündar'ın programında Mine Kırıkkanat, dindar insanların geçmişte devlet politikaları nedeniyle yaşadıklarıyla dalga geçen ifadeler kullandı.

5 Terörle mücadelede kararlılığı gösteren fotoğraf PKK'lı teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, zorlu hava koşullarına karşı da büyük bir mücadele veriyor.

6 Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı ile birlikte 'Cadılar Bayramı' partisine katıldı.