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Mehmet Ali Erbil'den Hande Ataizi'ne cevap

Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil'in bir röportajındaki açıklamalar üzerinden ona yüklenmiş ve sert ifadeler kullanmıştı.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 15:14..
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Mehmet Ali Erbil'den Hande Ataizi'ne cevap

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda, “Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter” açıklamasını yapmıştı. Hande Ataizi’nden Erbil’in bu sözlerine yanıt gecikmedi. Ataizi, Erbil’e ‘Kim seninle evlenir ki?’ şeklinde bir çıkışta bulundu.

"ANNEM EVLENİNCE TRAVMA YAŞADIM"

Şovmen Erbil, bu konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil program sunucularıyla şakalaştıktan sonra kendisine Hande Ataizi’nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine önce konuya tepkisiz kalmayı tercih etti sonrasında ise şunları söyledi: “Bu benim yaşadığım bir durumdu, annem biz küçükken yaptığı evlilik yüzünden ben travma yaşadım ve onun etkisiyle birlikte başka çocukların benim yüzümden travma yaşamasını istemiyorum. İkinci babayla büyüdüm ve zorluklarını bilirim. Zaten bu benim kendi yorumum hayatımla ilgili yaptığım bir açıklama bu kadarını da söyleyebileyim yani… Beni etkileyen bir travmaydı. Yoksa başkaları ne yapar nasıl kişilerle evlenir bu onları bağlar...”

Mehmet Ali Erbil'den Hande Ataizi'ne cevap

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