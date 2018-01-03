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Mehmet Ali Erbil'den Zuhal Olcay yorumu

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in evlilik esprisi geceye damga vurdu.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 06:54..
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Yılbaşını eski eşi Aşkın Nur Yengi’nin sahne aldığı otelde geçiren Haluk Bilginer, konservatuvardan arkadaşları Mehmet Ali Erbil, Selçuk Yöntem, Tarık Ünlüoğlu ve Cihan Ünal’la da bir araya gelip şarkılar söyledi.

Mehmet Ali Erbil'den Zuhal Olcay yorumu

"BİR BEN BİR DE İLYAS SALMAN KALDI"

Kendilerini yetiştiren Cihan Ünal’a sahneden teşekkür eden Erbil, bir ara sınıf arkadaşı Haluk Bilginer’e takıldı ve Bilginer’in Selçuk Yöntem’in eski eşi Zuhal Olcay’la evlenmesine atıfta bulunarak “Bizim sınıftan evlenmediğin kalmadı. Bir beni almadı lan. Hepinizle evlendi sınıftan... Bir ben kaldım, bir de İlyas Salman... Valla ya...” dedi.

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