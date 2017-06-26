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Mehmet Ali Şahin: Kılıçdaroğlu kendisi için yürüyor

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, CHP'li Enis Berberoğlu'nun MİT Tırları davasında tutuklanmasını değerlendirdi.

26.06.2017 - 01:11
  1. Haberler
  2. Politika

Şahin, partisinin Safranbolu ilçe başkanlığınca öğretmenevinde  düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, yaklaşık 70 gün önce halk  oylaması yapıldığını, muhalefetin, "Evet" çıkarsa Türkiye'nin karışacağını,  bölüneceğini söylediğini ancak, Türkiye'nin ne karıştığını ne de bölündüğünü  anlattı.

Şahin, "Baktı ki Türkiye karışmıyor 'Acaba Türkiye'yi nasıl karıştırırız?' diye düşünmeye başladılar. Türkiye'nin şu anda en önemli konusu envaiçeşit terör örgütleriyle mücadele etmek ve başarılı olmaktır." dedi.

"KILIÇDAROĞLU, 15 TEMMUZ'U DARBE GİRİŞİMİ KABUL ETMİYOR"

Terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'de her sorumlu kişi ve  kurumun devlete ve güvenlik güçlerine, iş başında olan hükümete destek olması  gerektiğini vurgulayan Şahin, bu konuda en büyük, en anlamı desteği ana muhalefet  partisinden beklediklerini söyledi.

Şahin, "Ana muhalefet partisi ve onun genel başkanı şunu söylemeli,  'Ey hükümet siz terörle, her türlü terörle mücadelede ağır gidiyorsunuz, biraz  daha hızlanın.' Türkiye'nin ana muhalefet partisi ve genel başkanı ne yapıyor? Bu  terör örgütlerinin daha da cesaretlendirmek için adımlar atıyor. Ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u darbe girişimi olarak kabul etmiyor." diye konuştu.

"GİZLİ BELGELERİ BERBEROĞLU'NA KİM VERDİ"

Mehmet Ali Şahin şöyle devam etti:

"Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a Maltepe'ye gideceksiniz. Ne  yapacaksınız Maltepe'de? Milletvekilleri Sayın Enis Berberoğlu yargılandı 25 yıl  ceza aldı. Sayın Kılıçdaroğlu diyelim ki Maltepe'ye vardın, ne yapacaksın?  Cezaevini basıp arkadaşını mı kurtaracaksın? Bu cezayı veren İstanbul 14. Ceza  Mahkemesini mi basacaksın? Hakimlere yeni karar mı yazdıracaksın, beraat kararı mı yazdıracaksın? Nedir amacın? Berberoğlu'nun hüküm giymesine yol açan o belgeler, yayınlanmaması gereken belgeler ve gizlilik içeren o belgeler Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar tarafından yayınlandı. Peki o belgeleri Dündar'a kim verdi? Mahkeme, o belgelerin Berberoğlu tarafından Can Dündar'a getirildiğini tespit ederek bu hükmü verdi. Ancak, bu belgeler 'medya imamı',  Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'dan alındığını tahmin ediyoruz. Kim aldı Ekrem Dumanlı'dan? 27 Mayıs'tan 10 gün önce 18 Mayıs 2015'te Sayın Kılıçdaroğlu Zaman gazetesindeydi, Ekrem Dumanlı'yla görüşmüştür.  Dumanlı'dan o gizli belgeleri alarak Berberoğlu'na götüren kurye kimdir? Biz şimdi adalet istiyoruz, adaleti biz istiyoruz. Emniyetimiz, istihbaratımız ve savcımız, Ekrem Dumanlı'dan belgeleri alarak Enis Berberoğlu'na getiren kurye  kimdir. Onun ortaya çıkmasını istiyoruz, o nedenle adalet istiyoruz."

Yürüyüşteki amacın Gezi eylemlerini yeniden başlatmak olduğunu savunan  Şahin, "Türkiye yargı kararlarını bir kaç kişi yürüdü diye askıya alacak muz  cumhuriyeti değildir. Yargı kararları sen yürüdün diye ey Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye bu kararları askıya alacak, değiştirecek ülke değildir. Yürüyerek bir kararı temyiz etmek mümkün değildir. Yasalarımızda yürüyerek temyiz yolu diye bir yol yoktur." ifadelerini kullandı.

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