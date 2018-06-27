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Mehmet Altan'a tahliye kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

AA | 27.06.2018 - 16:41..
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Mehmet Altan'a tahliye kararı

15 Temmuz'dan sonra FETÖ üyeliğinden tutuklanan Mehmet Altan hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar verildi.

TAHLİYE KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALMIŞTI

FETÖ üyeliğinden yargılanan Mehmet Altan'a İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

ANAYASA MAHKEMESİ "HAK İHLALİ" YÖNÜNDE KARAR VERMİŞTİ

Altan'ın avukatları tarafından geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş AYM'nin hak ihlali kararına rağmen, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye talebini reddetmişti.

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