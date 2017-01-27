taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.807
USD
3,8785
EURO
4,1482
ALTIN
147,83
PETR
55,6700

FETÖ'cü Mehmet Ekinci yakalandı

Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci Yalova’da yakalandı.

27.01.2017 - 14:25
  1. Haberler
  2. Politika
FETÖ'cü Mehmet Ekinci yakalandı

mekinci

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.

BİLGİSAYAR VE BELGELERE EL KONULDU

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin kentte bir evde kaldığını belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

Acun Ilıcalı 'Ben de varım' zincirini bozdu, Evet demedi

362
Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

Mehmet Okur oyunun rengini belli etti

531
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

177
Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oluyor

Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oluyor

125
Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

52
Mahsun Kırmızıgül kendisiyle uğraşanlara cevap verdi

Mahsun Kırmızıgül kendisiyle uğraşanlara cevap verdi

412
Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: 8 alçağı bize vermediler

Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: 8 alçağı bize vermediler

190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM