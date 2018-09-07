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Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Usta müzisyenlerden oluşan Rubato grubu ve başarılı sanatçı Mehmet Erdem kariyerlerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini önceki akşam gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 17:31..
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Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında sahne alan ikili İstanbullulara müzik dolu bir gece yaşattılar. Konserin ilk yarısında sahne alan Rubato, sevilen şarkılardan oluşan repertuvarı ile dinleyicileri adeta büyüledi.

Konserin ikinci yarısında ise sahnede kendine has yorumu ve güçlü sesiyle Mehmet Erdem yer aldı. Dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra Türk Müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren Erdem’e Açık Hava’yı dolduran binlerce müziksever gece boyunca eşlik etti.

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

BOL SÜRPRİZLİ GECE

Rubato ve Mehmet Erdem’in izleyenleri büyülediği gecede sanatçılara sürpriz isimler de eşlik etti. Rubato, Fatma Turgut’la Sezen Aksu’nun ‘Vay’ şarkısını seslendirirken, son şarkıda sahneye son zamanların popüler rap şarkıcısı Gazapizm çıktı. İkili Çukur dizisinin fenomen şarkısı ‘Kalbim Çukurda’ yı seslendirdi.

Konserin bir diğer sürprizi  ise caz&blues sanatçısı Can Gox oldu. İkili sahnede Esmeray’ın sesinden hafızalara kazınan ‘Unutama’ şarkısını söyledi. Muhteşem konser, Rubato, Mehmet Erdem, Fatma Turgut ve Can Gox’un  birlikte seslendirdiği ‘Leylim Ley’ şarkısı ve alkış yağmuru ile son buldu.

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

GERÇEK MÜZİSYENLER, GERÇEK MÜZİK

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rubato ‘Bize kimle sahne almak istersiniz diye sorduklarında hemen Mehmet Erdem diye cevap verdik. Mehmet Erdem ise ‘Ben Rubato’nun ilk albümü çıktığından beri  takip ediyorum. Hatta her karşılaştığım kişiye albümlerini dinletiyordum. Gerçek müzisyenler, gerçek müzik o yüzden çok mutluyum onlarla beraber olmaktan.’ diye konuştu.

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

Mehmet Erdem ve Rubato ile müzik dolu gece

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