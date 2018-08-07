Mehmet Fatih Eryılmaz İyi Parti'den istifa etti

24 Haziran seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkması muhalefette adeta yıkıma neden oldu.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında koltuk kavgası başladı, partide taşlar yerinden oynadı. Krizdeki parti, yerel seçimlere büyük bir kopukluk içerisinde girecek.

İyi Parti'de de durum farklı değil.

Meral Akşener'in sandığa gömülmesi partideki eleştirilerin dozunu artırdı.

İstifa ettiğini duyuran daha sonra görevinin başına dönen Meral Akşener'in liderliği tartışmaya açıldı.

Partinin kurucu üyelerinden olan Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, istedikleri göreve gelemedikleri için istifa etti.

2 GÜNDE 4 ÜST DÜZEY İSTİFA

3 istifa kararından sonra Meral Akşener'in moralini bozacak bir haber daha ajanslara son dakika olarak düştü.

15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

"İLKELİ SİYASET YAPMAK İMKANSIZ"

Eryılmaz, açıklamasında "Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettim" ifadelerini kullandı.