taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.206
USD
5,2310
EURO
6,0597
ALTIN
203,98
PETR
74,1900

Mehmet Fatih Eryılmaz İyi Parti'den istifa etti

Koltuk kavgasının yaşandığı İyi Parti'de istifa haberleri art arda gelmeye başladı. Partide büyük bir çekişme var.

AA | 07.08.2018 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmet Fatih Eryılmaz İyi Parti'den istifa etti

24 Haziran seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkması muhalefette adeta yıkıma neden oldu.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında koltuk kavgası başladı, partide taşlar yerinden oynadı. Krizdeki parti, yerel seçimlere büyük bir kopukluk içerisinde girecek.

İyi Parti'de de durum farklı değil.

Meral Akşener'in sandığa gömülmesi partideki eleştirilerin dozunu artırdı.

İstifa ettiğini duyuran daha sonra görevinin başına dönen Meral Akşener'in liderliği tartışmaya açıldı.

Partinin kurucu üyelerinden olan Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, istedikleri göreve gelemedikleri için istifa etti.

2 GÜNDE 4 ÜST DÜZEY İSTİFA

3 istifa kararından sonra Meral Akşener'in moralini bozacak bir haber daha ajanslara son dakika olarak düştü.

15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

"İLKELİ SİYASET YAPMAK İMKANSIZ"

Eryılmaz, açıklamasında "Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Eryılmaz İyi Parti'den istifa etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

149
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

166
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

204
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

373
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

78
İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

51
Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM