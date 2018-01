Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi

ABD'nin New York kentinde görülen davada Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama suçu dışında 5 ithamdan suçlu bulundu.

Meksika’da araca çarpan at öldü

Meksika'da düzenlenen at yarışında, pistin dışına çıkan at pikaba çarptı. Kazada jokey ağır yara alırken, at telef oldu.