Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi

Enflasyon oranı belli oldu. Yüzde 4'e ilave yüzde 1,69 artışla memur maaşlarına, ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında zam yapıldı. Maliye Bakanlığı zam tablosu yayınladı.

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İran'da hükümete destek gösterileri başladı

Amerika ve İsrail ajanları tarafından karıştırılmak istenen ülkede, bazı kentlerde, Hamaney ve Ruhani yanlıları sokağa indi.