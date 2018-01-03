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Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi

ABD'nin New York kentinde görülen davada Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama suçu dışında 5 ithamdan suçlu bulundu.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 22:11..
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Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi

ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın davasında karar verildi.

6 SUÇUN 5'İNDE SUÇLU BULUNDU

Jüri üyeleri, Hakan Atilla'ya yöneltilen 6 suçtan 5'inde suçlu buldu. Atilla, kara para aklama suçlamasından suçsuz bulundu.

HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYORDU

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyordu.

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