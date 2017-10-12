Mehmet Şimşek: ABD ile vize krizi geçici

Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankasının yıllık toplantıları kapsamında Washington'da bulunan Şimşek, ABD Ticaret Odası'nda Amerikalı iş adamlarıyla bir araya geldi.

Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine de değindi.

"BU FAZLA ABARTILMIŞ ANLAŞMAZLIK GEÇİCİ"

Salonu dolduran Amerikalı iş adamlarına vizelerin askıya alınma durumunun geçici olduğu yönünde telkinde bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"Öncelikle moralinizi bozmayın. Bu istenmeyen ve fazla abartılmış anlaşmazlık geçici. Biz, açıkçası ABD Dışişleri Bakanlığının rutin bir soruşturmaya verdiği tepkiye çok şaşırdık. Amerikalı diplomatların ve elçilik çalışanlarının güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Bu konuda kesinlikle soru işareti yok."

"İHTİLAFIN BİR SANİYE DAHİ SÜRMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Türkiye ve ABD'nin yarım asrı aşkın süredir müttefik ve ortak olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ben aramızdaki ortaklığın böyle krizlerin üstesinden gelecek güçte olduğuna inanıyorum. Çok açık olmak gerekirse biz bu ihtilaf durumunun bir saniye daha sürmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN EMPATİ BEKLİYORUZ"

Şimşek, Türkiye ile ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için halen birlikte çalıştığına dikkati çekerek, iki ülkenin savunma ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda birbirine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, çok kısa bir süre önce kanlı darbe girişimini tecrübe eden Türkiye'nin, müttefiklerinden yanlış bilgilere itimat etmek yerine daha fazla anlayış, dayanışma ve empati beklediğini bildirdi.

"TÜRKİYE, KİMSEYİ KEYFİ TUTUKLAMADI"

Yaşanan anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diyalogdan geçtiğini anlatan Şimşek, "Bugünleri arkamızda bırakmalıyız ve diyalog ilerlemenin tek yolu. Türkiye kimseyi keyfiyen tutuklamadı. Siyasi rehinelerimiz yok. Türk adalet sistemine en azından doğru şekilde işleyeceği varsayımıyla yaklaşılmasını bekliyoruz." diye konuştu.