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Mehmet Şimşek: Evet çıkarsa Türkiye'nin önü açılacak

Bakan Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' çıkması durumunda ekonomide hızlı bir gelişmenin sağlanacağını belirtti.

10.04.2017 - 12:13
  1. Haberler
  2. Gündem

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TRT Haber canlı yayınında gündemdeki konuları değerlendirip, soruları yanıtladı.

EKONOMİDE BÜYÜME

Şimşek, terörün Türkiye'yi yoğun biçimde hedef aldığı, darbe girişiminin püskürtüldüğü, yakın coğrafyada kaosun devam ettiği bir ortamda ekonominin yüzde 3 civarında büyüdüğünü hatırlattı.

Mehmet Şimşek: Evet çıkarsa Türkiye'nin önü açılacak

"GÜÇLÜ BİR 'EVET'LE BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK"

Ekonomik göstergelerde belirsizliklerden kaynaklı olumsuz etkiler olduğunu ifade eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "17 Nisan sonrasında güçlü bir 'evet'le referandum belirsizliği ortadan kalkacak. Türkiye'nin uzun vadeli görünümü muazzam şekilde pozitife dönecek. Reform programı hızlanacak. Bu reform programıyla birlikte Türkiye'nin şoklara karşı hem direnci artacak hem Türkiye tekrar yüzde 6'lık yüksek büyüme patikasına oturacak.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILACAK"

Olumsuz, geçici, arzulamadığımız bir yavaşlama, işsizlikte ve enflasyonda yükseliş var, doğru. Bu sorunların farkındayız. Gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz. İnanıyorum ki 17 Nisan'da 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önü açılacak, ekonomi tekrar hızlı ve kalıcı bir çıkışa geçecek."

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