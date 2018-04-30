Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini söyledi.

ERKEN SEÇİMİN PİYASAYA ETKİSİ

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin piyasaya etkisinin olumlu olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı, "Seçim zamanında yapılsaydı daha uzun süreli belirsizlik olacaktı. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak. Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor. Yeni sistemde Türkiye'nin önü açık, reformların gündeme alınması için bir fırsat. Türkiye mali disiplini sürdürecek tecrübeye sahip. Seçimden sonra reformlar öne alınıp güçlü başlangıç yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek faiz kararından memnun ViDEO

FAİZ ARTIŞI ÖNEMLİ BİR ADIM

Merkez Bankası'nın geçen hafta 75 baz puan faiz artışı yapmasını da yorumlayan Mehmet Şimşek, "TCMB'nin son adımı önemli, olumlu bir adım." diye konuştu.