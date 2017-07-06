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Mehmet Şimşek: FETÖ'ye karşı ilk desteği İngiltere verdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Türkiye'ye verdiği desteği unutmadıklarını belirtti.

06.07.2017 - 05:03
  1. Haberler
  2. Politika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen parti ile kutlandı. Kutlamaya, Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gençlik ve spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile ABD'nin Ankara  Büyükelçisi John Bass ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Şimşek: FETÖ'ye karşı ilk desteği İngiltere verdi

Büyükelçi Moore, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den ayrılmadan önce, Ankara'da Kraliçe'nin doğum günü partisinin sonuncusunu düzenlediklerini  vurgulayarak, bu partide İngiltere'nin pek çok dostunu ağırlamaktan duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.

Moore, "Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler  gerçekten çok derin ve çok kapsamlı. Kültürel bağlarımız var, NATO müttefikiyiz.  Birbirimizle ticaret yapıyoruz ve birbirimizin ülkesine yatırım yapıyoruz." diye  konuştu.

Moore, FETÖ'nün darbe girişimine değinerek, "Geçtiğimiz 15 Temmuz'da,  Türkiye demokrasisi zalim bir saldırıya maruz kaldığında biz ne kadar vefalı bir dost olduğumuzu kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek: FETÖ'ye karşı ilk desteği İngiltere verdi

"İNGİLTERE'NİN DESTEĞİNİ UNUTMADIK"

Başbakan Yardımcısı Şimşek de konuşmasında, Türkiye ve İngiltere'nin çok güçlü iki müttefik ülke olduğuna değinerek, hem Avrupa hem de daha geniş bir  coğrafyada istikrar, barış ve refahın sağlanması noktasında iki ülkenin  birlikteliğinin önemine dikkati çekti.

Şimşek, "İngiltere'nin, geçen sene hain darbe girişiminden sonra  Türkiye'ye verdiği desteği biz unutmadık. İlk bakan düzeyinde ziyaretlerden bir  tanesi İngiltere'dendi ve FETÖ ile mücadelemizde en fazla anlayış gösteren ülke  olarak tabii ki biz bu durumu not ettik ve takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğunu ve yaşanan büyük şoklara rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini, ekonomide güçlü bir toparlanma yaşandığını kaydeden Şimşek, "İnşallah bu yıl 1 milyondan fazla istihdam oluşturacağız. Ekonomimiz güçlü ve büyüyor." dedi.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan Büyükelçi Moore'a teşekkürlerini ileten Şimşek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

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