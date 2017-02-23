Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BALKANTÜRKSİAD'ın düzenlediği 17. sinerji toplantısına katıldı.

Referandumun ardından hızlı bir şekilde birçok alanda reform yapacaklarını vurgulayan Şimşek:

"100 LİRALIK VERGİNİN 4'TE BİRİ EĞİTİME HARCANIYOR"

"Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Samimi olarak söylüyorum, bugün bütçenin 5'te birini vergi gelirlerini, vergi gelirlerinin neredeyse 4'te birini bu ülke eğitime harcıyor. Milletten alınan her 100 liralık verginin neredeyse 4'te biri eğitime harcanıyor. 600 bin civarında öğretmen atamışız. 300 bin civarında yeni derslik yapmışız.





"OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ"

Fakat nitelikte daha kat etmemiz gereken yollar var. Önümüzdeki dönemde biz okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bütün Türkiye'nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz.

Mehmet Şimşek: Öğretmenlerimizi yeniden eğitmeliyiz VİDEO





"4. SANAYİ DEVRİMİNE NİTELİKLİ İNSAN GEREK"

Türkiye dördüncü sanayi devrimine nitelikli insanla hazır olabilir. Dünya çok hızla değişecek. Bugün var olan teknolojiler bir araya gelecek. Yapay zeka robotlar hayallerin ötesinde insan hayatını şekillendirecek" açıklamasını yaptı.