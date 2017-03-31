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Mehmet Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyümedeki esas sıçramanın 16 Nisan'dan sonra olacağını söyledi.

31.03.2017 - 10:50
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Mehmet Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında 2016 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen Türkiye'nin ekonomisinin hızlıca toparlandığını söyleyen Bakan Şimşek, büyümedeki esas sıçramanın 16 Nisan'dan sonra olacağını belirtti.

"BEKLENENDEN İYİ BÜYÜDÜK"

Mehmet Şimşek, şunları söyledi; "2016 yılında beklenenden çok daha iyi büyüdü Türkiye ekonomisi. 2016 yılında Türkiye ekonomisi çok büyük şoklarla karşı karşıya kaldı. Her şeyden önce hain darbe girişimi oldu.

Mehmet Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum

Geçmişte darbelerin olduğu dönemlerde ekonomi 3-5 yıl toparlanamıyor. Yatırımlardaki artış çok önemli. Toparlanma çok hızlı oldu.

ESAS SIÇRAMA 16 NİSAN'DAN SONRA

Büyümedeki esas sıçrama 16 Nisan'dan sonra başlayacak. 16 Nisan'dan itibaren yatırım konusunda aldığımız kararlar çok önemli...

Mehmet Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum

GÜÇLÜ BİR EVETLE ÖNÜMÜZÜ GÖRECEĞİZ

İvme devam edecek. Çok güçlü bir evet varsa önümüzü göreceğiz."

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