Mehmet Tezkan İyi Parti'den aday oldu

24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanan siyasi partiler, milletvekili listelerini YSK'ya sundu. Listelerde dikkat çeken isimler yer aldı. Bunlardan biri de gazeteci Mehmet Tezkan oldu.

GAZETECİYİM DİYEREK ELEŞTİRDİ

NTV canlı yayınlarında sürekl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sert bir dille eleştiren Mehmet Tezkan, programlarda gazeteci kimliğinin altına saklandı.

MHP'den gelen eleştirilere "gazetecinin eleştirme hakkı vardır" söylemleriyle yanıt veren Mehmet Tezkan, Meral Akşener ile birlikte hareket etmeye başladı.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

İyi Parti'nin İzmir 1. bölge 3. sıra adayı gösterilen Mehmet Tezkan, kısa süre içerisinde saha çalışmalarına da başlayacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin ülkeyi yönetmeye talip olamadığını söyleyen Mehmet Tezkan'a Twitter'dan cevap vermişti.

DERSİMLİ MÜPTEZEL

Mehmet Tezkan'ı "Dersimli müptezel" olarak nitelendiren Semih Yalçın, şunları söylemişti: "NTV’nin daimi konuğu Dersimli müptezel Mehmet Tezkan yine MHP düşmanlıyla yorum yapmakla meşgul. Hamakat ehli olanların Sayın Devlet Bahçeli’nin politikasını anlamasını beklemiyoruz.





"YAKIŞIKSIZ, SEVİYESİZ, ÇÜRÜK İTHAMLAR"

Bu tipler, Türkiye’nin gerçeklerini kavramaktan uzak ve sığ bakış açısıyla yaptıkları yorumlarla hakikatleri saptırılmaktadırlar. Şu anda televizyonlarda Genel Başkanımız ve partimiz hakkında ortaya atılıp kullanılmaktan kokuşmuş bir takım mesnetsiz iddialar yeniden temcit pilavı gibi ısıtılmış, üzerine yakışıksız, seviyesiz ve çürük ithamlar serpilerek kamuoyuna servis edilmektedir."

* HAMAKAT: Semih Yalçın'ın Mehmet Tezkan'a karşı kullandığı "Hamakat"ın 4 anlamı var: Ahmaklık, aptallık, budalalık, bönlük.

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı VİDEO