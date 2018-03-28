Mehmetçik Afrin'de çocukların mutluluk kaynağı oldu

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, geçici olarak faaliyet göstereceği Beyoğlu'ndaki eski Union Francaise binasına taşınmaya başladı.

Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamaların kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu sistemler kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin endişeleri de artırdı.

Çin'de bir havaalanı çalışanı kendisinden habersiz çekilen videosunda çok yakışıklı göründüğü için fenomen olmasının ardından maaş kesintisiyle cezalandırıldı.

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Onetti 3 kitabıyla ilk kez Türkçede

Latin Amerika Edebiyatı’nın huzursuz devi Juan Carlos Onetti, üç kitabı “Artık Fark Etmediğinde”, “Veda Ederken” ve “Yarın Başka Bir Gün Olacak” ile ilk kez Türkçe yayımlandı.