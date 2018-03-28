Mehmetçik Afrin'de çocukların mutluluk kaynağı oldu

Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma hayallerine kapılan YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye girmesiyle birlikte büyük bir bozguna uğradı.
Mehmetçik'e karşı direnemeyen teröristler, tek tek etkisiz hale getirildi. Afrin'in şehir merkezinde ve çevre köylerinde barış ve huzur ortamı sağlandı.
Afrin'de çocuklara bisküvi dağıtan Mehmetçik VİDEO
YETER Kİ ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN
Bölgede hayat yavaş yavaş normale dönerken, görevdeki askerler çocukların mutluluk kaynağı haline geldi. Kaynak: Ensonhaber!
Çocukların yüzünün gülmesi için elinden geleni yapan Türk askeri; karşılaştığı çocuklarla kimi zaman top oynuyor, kimi zaman da küçük hediyelerle çocuklara mutluluk saçıyor. Kaynak: Ensonhaber!