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Mehmetçik cepheden Yörük teyzeyi selamladı

Yörük çadırından gelen teyzenin ziyaret ettiği, Afrin'e müdahale için Hatay'da bekleyen Mehmetçik, cephede teyzeyi unutmadı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 09:32..
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Hatay'daki yörük çadırında yaşayan vatandaşlarımız, askerlerimizi dün ziyaret etmişti. Türk tanklarının sesiyle uykudan uyanıp duaya başlayan Yörük teyze, bir de kurban kesmişti.

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Tankların önüne yatırılıp kesilen kurbanın kanını, askerlerimizin alnına da çalan Yörük teyze "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etmişti.

Mehmetçik cepheden Yörük teyzeyi selamladı

ALLAH RAZI OLSUN YÖRÜK TEYZE

Askerlerimiz teyzemize füze üzerinden teşekkür etti. Afrin'deki teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelerin üzerine "YÖRÜK TEYZE ALLAH RAZI OLSUN 22.01.2018" yazıldı.

Mehmetçik cepheden Yörük teyzeyi selamladı

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