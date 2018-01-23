Mehmetçik cepheden Yörük teyzeyi selamladı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Trafikte tartıştığı sahte polisi yaklattı

Ankara'da Fatma D. isimli kadın, trafikte tartıştığı ve kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp tehdit eden bir kişiden şüphelenerek polise başvuru yapınca gerçek ortaya çıktı.