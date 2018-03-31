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Mehmetçik Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar etti

Türk askerinin düzenlediği operasyonlar nedeniyle silahlarını bırakıp kaçan teröristlerin, SİHA'lardan gizlenmek için kullandığı şemsiye ele geçirildi.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 13:59..
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Mehmetçik Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar etti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; komandolar, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör yuvalarını temizlemeye devam ediyor.

68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugüne kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 8 sığınak daha imha edildi.

MEHMETÇİK İNLERİNE GİRDİ

10 Mart'tan bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67'ye ulaştı.

ELE GEÇİRİLENLER

Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Paylaşılan videoda, sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

Irak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi VİDEO

YANAN ŞEMSİYE

Görüntülerin devamında, teröristlerin SİHA'lardan gizlenmek için kullandığı bir şemsiyenin yandığı da görüldü.

Mehmetçik Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar etti

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