Yeni dönemde terörle mücadelede savunmada değil taarruzdayız. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasının hendeklere gömülmesinden sonra kırsalda da büyük operasyonlar yapılıyor.

Diyarbakır'da başlatılan Bayrak 41 Müşterek Operasyonu'nda örgütün sığınakları imha edildi.

MEHMETÇİK İÇERİ GİRDİ

Örgütün sığınağına giren Mehmetçik, o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde; küçük bir girişi olan PKK sığınağının yerin altında ayrı odaları olduğu görülüyor.

PİSLİK YUVASI

Pislik içerisinde olan sığınakta örgütsel dökümanların olduğu da kameraya yansıdı.

Mehmetçik PKK'nın inlerine giriyor VİDEO



OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'ya karşı düzenlenen operasyonların aralıksız bir şekilde devam edeceğinin sinyalini veriyor.

FARE GİBİ KAÇIYORLAR

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, teröristlerin "fare" gibi kaçtığını söylemişti.