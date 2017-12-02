Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 36,63 ile domates oldu.

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Türkiye'nin en pahalı derbisi: 1 milyar TL

Bu akşam karşılaşacak olan Beşiktaş ile Galatasaray takımlarının toplam değeri, 1 milyar 31 milyon 700 bin lira.