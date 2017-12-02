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Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Örgüte karşı operasyonlarına ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, mağaralara yuvalanan teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 11:36..
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Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Terörle mücadelede 'taarruz' dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, kötü hava şartlarına rağmen PKK'nın korkulu rüyası oldu.

Örgüte üst üste darbeler vuran Mehmetçik, operasyonlar kapsamında örgütün sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

ŞEMSİYE AÇILMADI İHA TESPİT ETTİ

İHA'ların yerlerini tespit etmemesi için farklı taktikler uygulamaya çalışan PKK'lı teröristler, zaman zaman özel şemsiyeler kullanıyor. Ancak teröristlerin bu taktiği de her zaman işe yaramıyor.

Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

MEHMETÇİK'TEN KAÇAMADI

Son olarak operasyona çıkan askerlerimiz, İHA'ların tespit ettiği teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyon sonrası çekilen fotoğraf ise sosyal medyada paylaşıldı.

Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

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