Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Terörle mücadelede 'taarruz' dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, kötü hava şartlarına rağmen PKK'nın korkulu rüyası oldu.
Örgüte üst üste darbeler vuran Mehmetçik, operasyonlar kapsamında örgütün sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.
ŞEMSİYE AÇILMADI İHA TESPİT ETTİ
İHA'ların yerlerini tespit etmemesi için farklı taktikler uygulamaya çalışan PKK'lı teröristler, zaman zaman özel şemsiyeler kullanıyor. Ancak teröristlerin bu taktiği de her zaman işe yaramıyor.
MEHMETÇİK'TEN KAÇAMADI
Son olarak operasyona çıkan askerlerimiz, İHA'ların tespit ettiği teröristi etkisiz hale getirdi.
Operasyon sonrası çekilen fotoğraf ise sosyal medyada paylaşıldı.