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1 Cumhurbaşkanı Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek Akşam saatlerinde Trabzon'a inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edeceğini söyledi

2 Mehmetçik teröristlerin mühimmatlarını ele geçirdi Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör operasyonuna çıktı. Mehmetçik girdiği sığınakta, PKK'nın silah ve mühimmatlarını buldu.

3 Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyinde İHA ile tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

4 New York'taki büyük yangına 80 itfaiye gönderildi New York'ta büyük bir binada çıkan yangın için olay yerine 80 itfaiye ekibi sek edildi.

5 Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkiidaşlarını ağırlayacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya'da bir araya gelecek.

6 19 yaşındaki gönüllü müezzin ölü bulundu Gaziantep'te yaşayan ve gönüllü olarak müezzinlik yapan 19 yaşındaki İbrahim Halil Korkmaz, görev yaptığı camide ölü bulundu.