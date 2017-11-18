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Mehmetçik teröristlerin mühimmatlarını ele geçirdi

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör operasyonuna çıktı. Mehmetçik girdiği sığınakta, PKK'nın silah ve mühimmatlarını buldu.

18.11.2017 - 01:50
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Hakkari kırsalında güvenlik güçlerince bulunun PKK'lı teröristlere ait sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mehmetçik teröristlerin mühimmatlarını ele geçirdi

EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLERİ BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkeze bağlı Aksu Köyü kırsalında düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, 1 adet RPG-7 roketatar, 4 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 5 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 19 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 2 el bombası, 40 doçka mermisi, 4 küçük tüp, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 14 pil bloğu ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak imha edilirken, bölgedeki operasyonları sürdüğü bildirildi.

Mehmetçik teröristlerin mühimmatlarını ele geçirdi

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