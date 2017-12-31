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Mehmetçik, yeni yılı komando andıyla kutladı

2018'e sayısı saatler kala Gabar Kartalları, Türkiye'ye yeni yıl mesajı gönderdi: Aileler ve milletimiz müsterih olsunlar.

İHA | 31.12.2017 - 17:08..
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Şırnak ile Siirt’in Eruh ilçeleri arasındaki Gabar Dağı’nda bulunan Seslice Kışlası’nda, geçiş güzergahını tuttukları teröristlere göz açtırmayarak, gece gündüz elleri tetikte bekleyen Gabar Kartalları, Türkiye’nin yeni yılını komando andıyla kutladı.

GABAR'IN KARTALLARI

Şırnak ile Siirt’in Eruh ilçeleri arasındaki bin 850 rakımlı Gabar Dağı’nın zirvesinde konuşlu Seslice Kışlası’nda bulunan Kara Kuvvetli Komutanlığı 6’ncı Motorlu Piyade Tugayına bağlı 5’inci Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Mehmetçik, yeni yılı komando andıyla kutladı

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Taburun, Gabar Kartalları olarak da adlandırılan askerleri, geçiş güzergahını tuttukları teröristlere göz açtırmıyor.

Yarbay Emin Bahadır’ın emir ve komutasında, keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetlerini, teknolojiyi de kullanarak, gece gündüz aralıksız sürdüren Gabar Kartalları, her an teyakkuzda bulunuyor.

Mehmetçik, yeni yılı komando andıyla kutladı VİDEO

Mehmetçik, yeni yılı komando andıyla kutladı

MEVZİLERDE ISITICILAR BULUNUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de, bölgede teröristlerle mücadelenin yanı sıra, zorlu bir coğrafyada bulunan kışladaki askerlerin hem rahatı hem de moral ve motivasyonu için tüm imkanları kullanıyor.

Disiplini elden bırakmadan, zaman zaman çeşitli faaliyetlerin yapıldığı taburda, özel günler için de programlar düzenleniyor. Programlarda bir araya gelen askerler, saz çalıp, türküler söyleyerek eğleniyor. Mevzilerde de, nöbet tutan askerlerin üşümemeleri için ısıtıcılar bulunuyor.

Mehmetçik, yeni yılı komando andıyla kutladı

“MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN”

Tabur Komutanı Yarbay Emir Bahadır, Seslice’nin teröristlerin geçiş güzergahını kontrol eden, Gabar bölgesine en yakın ve en hakim üs bölgesi olduğunu belirterek, “Birliğimiz aynı zamanda TRT verici istasyonunun emniyetini sağlamaktadır. Taburumuz ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma, milletin huzur ve güvenliğini sağlama bilinciyle gece gündüz, yaz kış demeden görev yapmaktadır. Aileler ve milletimiz müsterih olsunlar, bu zor coğrafyada ve zor iklim şartlarında dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri bize emniyet, teknoloji ve yaşam koşulları açısından her türlü imkanı sağlamaktadır” dedi.

KOMANDO ANDIYLA YENİ YIL MESAJI

Öte yandan Seslice’de vatani görevlerini yapan askerler, Türkiye’ye yeni yıl mesajı gönderdi. Bölgede arama ve tarama faaliyetine çıkmadan önce Türk bayrağının altında tam teçhizatlı olarak toplanan Gabar Kartalları, komando andı okuyarak, hem terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi hem de Türkiye’nin yeni yılını hep bir ağızdan kutladı.

Gabar Kartalları, görev dönüşü de yeni yılı düzenledikleri programla kutladı. TSK’nın yeni yıl nedeniyle gönderdiği ikramlıklarla ziyafet çeken askerler, komutanlarının da katıldığı programda hep birlikte “Türkiyem” şarkısını söyledi.

“VATANİ GÖREV HER ŞEYDEN ÖNCE”

Telefonla ailesinin yeni yılını kutlayan Sinoplu Samet Çaylı, “Demin ailemle görüştüm. Annemin, babamın ve kardeşlerimin yeni yılını kutladım. Onlardan ayrı olmak en azından yeni yılda üzüntü veriyor ama sonuçta vatani görevi de birilerinin yapması lazım, bizden önce birilerinin yaptığı, bizden sonra birilerinin yapacağı gibi. Şimdi sıra biz de. Vatani görev her şeyden önce. Öncelikle bütün şehit ailelerinin, asker ailelerinin ve kahraman gazilerin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın bütün ülkemize huzur getirmesini diliyorum. En azından terörün bizden uzak kaldığı, kötü emellerini gerçekleştiremediği bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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