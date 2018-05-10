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Mehmetçik YPG/PKK'nın kâbusu oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri 2018'in ocak, şubat, mart ve nisan aylarında terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe vurarak 4908 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA | 10.05.2018 - 15:32..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

TERÖRE GEÇİT YOK

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya 2018'in ocak, şubat, mart ve nisan ayında ağır darbe vurdu.

Mehmetçik YPG/PKK'nın kâbusu oldu

4 AYDA BÜYÜK DARBE

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütüne yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Ocak, şubat, mart ve nisan 2018'deki bu operasyonlarda 4908 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde 4 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2323 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in de bulunduğu 747'si tutuklandı.

Mehmetçik YPG/PKK'nın kâbusu oldu

TSK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam etti.

SÖZDE SORUMLULAR TEK TEK ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi ülke genelinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalara ara vermiyor. Yurt içindeki hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde mavi kategoride yer alan PKK'nın sözde "Amed" eyalet sorumlusu Murat Üçer olduğu tespit edildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 Mart'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, aynı örgütün sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu belirlendi. Şırnak'ta iç güvenlik operasyonlarında 18 Mart'ta öldürülen bölücü terör örgütü mensubu 3 kadın teröristten birinin sözde "YJA star sorumlusu", diğerinin de sözde "Gabar cephe sorumlu yardımcısı" olduğu bildirildi.

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