Kanlı saldırılarla Türkiye'nin hedeflerine doğru ilerlemesine engel olmak isteyen terör örgütü PKK'ya karşı amansız bir mücadele başladı.

Yıllardır Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Türk askerine saldıran teröristler için artık sona yaklaşıldı.

HEDEF KANDİL

Mehmetçik'in Suriye'de büyük darbeler vurduğu örgüt, Kandil'de de bozguna uğratılacak.

Hakurk'ta operasyonlara devam eden Türk askerinin bir sonraki hedefi Kandil.

Mehmetçik zorlu şartlarda görevinin başında VİDEO

VATAN MÜCADELESİ

Teröristlere karşı verilen mücadeleye ara vermeyen Mehmetçik, bir yandan da doğa şartlarına karşı mücadele veriyor.

Ortaya çıkan son görüntülerde, sağanak yağışa yakalanan askerlerimizin yağmurun dinmesini beklediği görülüyor.