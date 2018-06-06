taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.823
USD
4,6022
EURO
5,3991
ALTIN
192,19
PETR
75,9100

Mehmetçik zorlu şartlarda görevinin başında

Terör örgütlerine nefes aldırmayan Türk askeri, bir yandan da doğa şartlarıyla mücadele ediyor.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 09:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmetçik zorlu şartlarda görevinin başında

Kanlı saldırılarla Türkiye'nin hedeflerine doğru ilerlemesine engel olmak isteyen terör örgütü PKK'ya karşı amansız bir mücadele başladı.

Yıllardır Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Türk askerine saldıran teröristler için artık sona yaklaşıldı.

HEDEF KANDİL

Mehmetçik'in Suriye'de büyük darbeler vurduğu örgüt, Kandil'de de bozguna uğratılacak.

Hakurk'ta operasyonlara devam eden Türk askerinin bir sonraki hedefi Kandil.

Mehmetçik zorlu şartlarda görevinin başında VİDEO

VATAN MÜCADELESİ

Teröristlere karşı verilen mücadeleye ara vermeyen Mehmetçik, bir yandan da doğa şartlarına karşı mücadele veriyor.

Ortaya çıkan son görüntülerde, sağanak yağışa yakalanan askerlerimizin yağmurun dinmesini beklediği görülüyor.

Mehmetçik zorlu şartlarda görevinin başında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

103
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

394
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

60
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

76
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

133
Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM