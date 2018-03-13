Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçiğimizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.
Mehmetçiği gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz VİDEO
"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ"
Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi." diyerek baygınlık geçirdi.
Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçiğimize teşekkür etti.