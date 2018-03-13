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Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz

Teröristlerden temizlenen köylerde büyük mutluluk yaşanırken, Afrinli Kürt bir kadının sitemi "Ne işimiz var Afrin'de" diyenlere cevap niteliğindeydi.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 17:28..
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Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçiğimizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

Mehmetçiği gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz VİDEO

"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ"

Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi." diyerek baygınlık geçirdi.

Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçiğimize teşekkür etti.

Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz

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