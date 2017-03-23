Mehmetçik'in bulduğu

Fırat Kalkanı Hareketi kapsamında Suriye'deki Bab bölgesinde görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan, enkazdan kurtardığı ve adını "Barış" koyduğu kediye 3 ay boyunca görev yerinde baktı. Özkan, kediye savaş bölgesinde bakamama endişesiyle Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkilileriyle iletişime geçerek, kediyi sınırda dernek yetkililerine teslim etti. Bitkin haldeki kediye sahip çıkan dernek yetkilileri, kedinin her türlü bakım ve aşısını yaptırdı.

TALEPLER TEK TEK DEĞERLENDİRİLİYOR

Kedinin haberinin sosyal medya ve televizyonlarda yer almasından sonra yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi, kediye sahip çıkmak için dermek yetkilileriyle iletişime geçti. Yurt içinin yanı sıra Hollanda, Almanya, Avusturya hatta Japonya gibi pek çok ülkeden gelen talepleri değerlendiren dernek yetkilileri, "Barış"ı gerçek bir hayvansevere emanet etmek için talepleri tek tek değerlendiriyor.

"BİR ASKER GETİRMİŞTİ"

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş ortamı nedeniyle 'ne yapalım' derken sosyal medyadan bizim derneği buluyorlar. Biz de sınıra gittik, kediyi aldık. Kediyi, Uzman Çavuş Ömer Özkan diye bir askerimiz getirmişti." diye konuştu.

MEHMETÇİK, İNSANA DEĞER VERDİĞİ KADAR...

Mehmetçik'in insana verdiği değer kadar hayvanlara da değer verdiğine işaret eden Cemal Güneş, "Kediyi getiren arkadaşımız, daha sonra kedimizi ziyarete geldi. İnanın görmenizi isterdim, kapıdan girer girmez kedi tanıdı. Ayrıca kedimiz kafesi çok seviyor. Orada aşırı bomba sesinden ürkmüş. Burada sanki kendini güvende hissediyor. Burada rahat oluyor." dedi.

"YURT DIŞINDAN DA ÇOK TALEP VAR..."

Güneş; Barış'ın sosyal medyada meşhur olduğu için herkesin onu istediğini belirterek; "Biz gerçek bakıcısına vermek istiyoruz. Gerçek hayvansevere vermek istiyoruz. 'Barış'ın iyi bir yuvası olacağını düşünüyoruz. Kendisini çok sevdiriyor. Sadece kedileri sevmiyor, köpekleri seviyor. İnsanları da seviyor. Alıcısının en önemli özelliği hayvansever olacak. Hayvan sevmeyen zaten insan sevmez. Bu söz gerçekten doğru. Bunun zamanında aşılarını yaptırması lazım. Bizim isteğimiz bu. Bir sıcak ortamda büyümesini istiyoruz. Kendisi daha 8 aylık bir yavru. İnşallah çok iyi bir yere gidecektir. Kedimizi binlerce kişi talep ediyor. Hollanda'dan, Almanya'dan, Japonya'dan, Avusturya'dan olmak üzere yurt dışından da çok talepler var. Biz istiyoruz ki istediğimiz zaman kedimizi gidip görelim. Bu kedimizin güzel bir yuvası olacağına inanıyoruz." dedi.