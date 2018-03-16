taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.171
USD
3,9044
EURO
4,8127
ALTIN
165,53
PETR
65,1700

Mehmetçik Afrin'de Bora-12 ile teröristleri hedef alıyor

Afrin'de terörist avında olan Mehmetçikler, yerli ve milli silahlarla gücüne güç katıyor. Bunlardan biri olan keskin nişancı tüfeği Bora-12, Mehmetçik'in sırtında ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 11:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmetçik Afrin'de Bora-12 ile teröristleri hedef alıyor

TSK'nın Afrin'deki terör yapılanmasına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatında kullanılan silah ve mühimmatların yüzde 70 yerli üretim. Bu yerli silah ve mühimmatlardan biri de keskin nişancı tüfeği olan Bora-12...

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristleri hedef alan keskin nişancı Mehmetçikler, Bora-12 ile hedefi 12'den vuruyor.

Mehmetçik Afrin'de Bora-12 ile teröristleri hedef alıyor

800 METRE MENZİL

Milli keskin nişancı tüfeği özellikleriyle de dikkat çekiyor: 7.62 milimetre kalibreli tüfeğin etkili menzili 800 metre. Aksesuarsız ve şarjörsüz 6,5 kilogram ağırlığındaki tüfekte 10 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

SERBEST SALINIMLI NAMLU

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde kullanıcı üzerine gelen geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU "YERLİ VE MİLLİ SİLAHIMIZ YOK" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda partisinin toplantısında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin silah üretimi yapamadığını söyleyerek "Dumlupınar’da bir müzemiz var. o müzede Dumlupınar Savaşında kullanılan silahlar sergileniyor. Müzede kullanılan silahlar Almanların, Fransızların ve Amerikalıların, Rusların silahları. Ürettiğimiz tek silah yok." demişti.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA MİLLİ SİLAHLAR

Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan milli silahlar ile elde edilen başarılar gözden kaçamayacak şekilde belirginliğini gösterirken, harekat cephelerinde kullanılan mühimmat ve silahların yüzde 70'inin yerli olduğu TSK tarafından açıklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de 2 köy ve stratejik önemde 2 tepe ele geçirildi
TSK ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski Köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.
Kuzey Irak'ta hava harekatı: 10 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi
FETÖ'nün kumpasıyla TSK'dan atılan, daha sonra aklanan ve göreve dönecek olan Melike Kuvvet'in üzerine uçuş forması örtüldü, iki subay saygı nöbeti tuttu, itibarı iade edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

17
'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

124
Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

52
Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

13
Operasyondan önce poz veren teröristlerin tamamı öldürüldü

Operasyondan önce poz veren teröristlerin tamamı öldürüldü

80
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

104
ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM