Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve (Özgür Suriye Ordusu) ÖSO, Afrin şehir merkezini kontrol altına aldı.

Afrin halkı tarafından sevinçle karşılanan Mehmetçik, güvenlik faaliyetlerine başladı.

TARİH YAZDIK

TRT Haber'in mikrofon uzattığ bir Mehmetçiğimiz, "Dedeleri tarih yazan torunlar tarihi okumakla yetinmez. Tarih yazar. Burası Afrin. Biz de yine dedelerimiz gibi aynı şekilde tarih yazdık. Yine de yazmaya devam edeceğiz. Türk milleti arkamızda oldukça hiçbir sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.

Afrin'deki Mehmetçik'ten Türk halkına mesaj var VİDEO

"MİLLETİMİZ YANIMIZDA OLDUKÇA..."

Afrin halkının Mehmetçik'e olan büyük bir sevgisinin sorulması üzerine ise; "Biz Afrin halkının yanındayız. Türk milleti de bizim yanımızda olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Devam edeceğiz aynı şekilde." dedi.