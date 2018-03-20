taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9429
EURO
4,8668
ALTIN
166,84
PETR
66,2600

Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj

Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten Mehmetçik Türk halkına selam gönderdi.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 08:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve (Özgür Suriye Ordusu) ÖSO, Afrin şehir merkezini kontrol altına aldı.

Afrin halkı tarafından sevinçle karşılanan Mehmetçik, güvenlik faaliyetlerine başladı.

TARİH YAZDIK

TRT Haber'in mikrofon uzattığ bir Mehmetçiğimiz, "Dedeleri tarih yazan torunlar tarihi okumakla yetinmez. Tarih yazar. Burası Afrin. Biz de yine dedelerimiz gibi aynı şekilde tarih yazdık. Yine de yazmaya devam edeceğiz. Türk milleti arkamızda oldukça hiçbir sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.

Afrin'deki Mehmetçik'ten Türk halkına mesaj var VİDEO

"MİLLETİMİZ YANIMIZDA OLDUKÇA..."

Afrin halkının Mehmetçik'e olan büyük bir sevgisinin sorulması üzerine ise; "Biz Afrin halkının yanındayız. Türk milleti de bizim yanımızda olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Devam edeceğiz aynı şekilde." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın arkadaşına bıraktığı vasiyetinde, "Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler." dediği öğrenildi.
Deniz Baykal bugün yurda dönüyor
Beynindeki damar tıkanıklığı nedeni ile 51 gün yoğun bakımda kalıp tedavi için Almanya'ya giden Deniz Baykal, Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla ülkeye dönecek.
Bozdağ: Harekat Kürtlere karşı değil teröristlere karşı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.
Afrin'de bomba ile tuzaklanmış araç imha edildi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

14
Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

65
Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

69
Milliler Riva'da toplandı

Milliler Riva'da toplandı

15
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

19
Cleveland taraftarlarına Cedi Osman forması dağıtıldı

Cleveland taraftarlarına Cedi Osman forması dağıtıldı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM