Mehter marşları 'Küçük Osmanlılara' emanet

Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu Spor Kulübü faaliyetleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen projede, bir yandan tarih bilinci aşılanan öğrenciler, aldıkları Osmanlı Türkçesi dersleri sayesinde mehter marşlarını aslından öğrenme imkanı buluyor.

BEĞENİ TOPLUYOR

Koordinatörlüğünü Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Şengül'ün üstlendiği çalışmalarda, Osmanlı Türkçesi derslerini öğretmen Yücel Can'dan, müzik eğitimini ise Can Doğan’dan alan ortaokul öğrencilerinden kurulu 'Küçük Osmanlılar Mehter Takımı', öğrenci velileri ve çevreden takdir topluyor.

OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ ALDILAR

Müdür Yardımcısı Mustafa Şengül, "Öğrencilerimiz Halk Eğitim Merkezli Osmanlı Türkçesi dersleri aldılar. Mehter marşlarını Osmanlı Türkçesi orijinal metninden okuyup ezberliyorlar. Proje sayesinde öğrencilerimize tarih bilinci aşılamış oluyoruz. Bir yıldır bunun üzerine çalışıyorlar. Bu konuda eğitimlerini de tamamlamış oldular. Öğrencilerimiz müzik derslerini Karabük Üniversitesi'nde görevli Can Doğan hocamızdan aldılar. Öğrencilerimiz mehter konusunda donanımlı hale geldi. Projemizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı destekledi. Bartın Halk Eğitim merkeziyle birlikte üçlü protokol yaptık." Okulun etkinliklerinde sahne alan öğrencilerin çalışmaları ders dışında yaptıklarını aktaran Şengül, "Hafta sonu ve hafta içi derslerinden sonra öğrencilerimiz eğitimlerini aldı. Bu sayede ders vakitlerini engellememiş olduk." dedi.