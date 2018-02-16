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Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı'nda test sürüşleri başladı

İki kutsal kent arasındaki hat aynı zamanda hac ve umre ziyaretçilerine de hizmet verecek.

AA | 16.02.2018 - 14:20..
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Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı'nda test sürüşleri başladı

fs

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Harameyn Hızlı Demiryolu Projesi Müdürü Muhammed Fida, Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı test sürüşlerinin bu sabah itibariyle başladığını belirtti.

NORMAL SÜRÜŞLERE GEÇİLECEK

Fida, test sürüşleri programının başarıyla tamamlanmasının ardından iki kent arasındaki normal seferlere başlanacağını kaydetti.

BİRÇOK KİŞİYE HİZMET VERECEK

Suudi Arabistan hükümetinin, vatandaşlara ve ülkede ikamet eden yabancılara 450 kilometrelik Mekke-Medine arasında uluslararası standartlara uygun bir taşımacılık hizmeti vermek için bu projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Fida, iki kutsal kent arasındaki hızlı tren hattının aynı zamanda hac ve umre ziyaretçilerine de hizmet vereceğini kaydetti.

5 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Söz konusu tren hattının Mekke, Cidde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı, Kral Abdullah Ekonomi Kenti ve Medine olmak üzere toplam 5 istasyondan oluştuğunu aktaran Fida, "Saatte 300 kilometre hız yapabilen tren,12 vagondan oluşacak ve 417 yolcu taşıyacak." ifadelerini kullandı.

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