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Meksika lideri ABD'ye ziyaretini iptal etti

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, önümüzdeki hafta yapmayı planladığı Washington gezisini iptal etti.

26.01.2017 - 21:21
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Meksika lideri ABD'ye ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi için kararname imzaladığı duvarın masraflarını ödemeyeceğini belirten Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile ay sonunda Washington'da yapacağı toplantıyı iptal edebileceğini açıkladı. Nieto'nun Trump'a cevabı ise "ABD'ye gitmiyorum." oldu.

DUVARIN FİNANSMANI TARTIŞMASI

Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza atan Trump ile Meksika yönetimi arasındaki "duvarın finansmanı" tartışması giderek büyüyor.
Duvarın finansmanıyla ilgili karşılıklı açıklamaların ardından Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eğer Meksika, acil ihtiyaç olan bu duvarın parasını ödemek istemiyorsa belki de önümüzdeki toplantıyı iptal etmek daha iyi olur." ifadesini kullandı.

Meksika lideri ABD'ye ziyaretini iptal etti

MEKSİKA YÖNETİMİ ŞAŞKIN

Ay sonunda Washington'da iki lideri bir araya getirecek toplantının iptal edilebileceği açıklaması karşısında "şaşkına dönen" Meksika yönetimi ilk saatlerde resmi bir değerlendirme yapmazken, Nieto'nun "ABD'ye gitmiyorum" açıklaması gecikmedi.

Açıklamasında, "ABD Başkanı ile önümüzdeki salı günü yapılması planlanan toplantıya katılmayacağımı bu sabah Beyaz Saray'a ilettik." diyen Nieto, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürmesi gerektiğine inandığını vurguladı.
Meksika Maliye Bakanı Jose Antonio Meade ise "Sanıyorum diplomasi Twitter aracılığıyla yapılmaz." diyerek Trump'ın duvarla ilgili süreci sosyal medya hesabı üzerinden yönetmesini eleştirdi.

Meksika lideri ABD'ye ziyaretini iptal etti

MEKSİKA DUVARIN PARASINI ÖDEYECEK DEMİŞTİ

Beyaz Saray'a çıktıktan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalına veren Trump, "Meksika, duvarın parasını yüzde 100 ödeyecek." açıklamasını yapmıştı. Meksika yönetimi ise uzun süredir "duvarın parasını ödemeyeceklerini" dile getiriyordu.

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