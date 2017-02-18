Meksika'da ABD'nin duvar örme planı protesto edildi

Ciudad Juarez kentinde toplanan yüzlerce kişi Rio Grande nehri yakınlarında etten duvar örerek ellerindeki renkli bez parçalarını, komşuları ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kenti sakinlerine salladı.

ETTEN DUVARLI RPOTESTO

Organizatörler, iki şehri bir araya getirmek amaçlı dostça örülen etten duvarın, onları bölen çelik ya da beton duvardan daha iyi olduğunu belirtti.

"NEHRİN DİĞER YAKASINDA DA PEK ÇOK DOSTUMUZ VAR"

Eski devlet başkanı adayı Cuauhtemoc Cardenas, yaptığı açıklamada, "Burada görüldüğü gibi, nehrin diğer yakasında, diğer tarafta böyle bir duvar inşa etmek isteyen pek çok dostumuz var" dedi.

TRUMP, 25 OCAK'TA KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra, "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını birçok kez ifade etmişti.