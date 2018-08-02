Meksika'da düşen uçağın yere çakılma anları ortaya çıktı

Meksika'da dördü mürettebat 101 kişi taşıyan bir yolcu uçağı, Durango kentindeki Guadalupe Victoria havalimanından kalktıktan kısa süre sonra yakınlardaki bir tarlaya düşmüştü.

Salı günü gerçekleşen olayda yaralananlar bulunurken can kaybının bulunmadığı açıklanmıştı. O olaya ilişkin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

HIZLA İRTİFA KAYBETTİ

Başkent Meksiko City'ye gitmek için havalanan uçaktaki 101 kişi, uçağın hızla irtifa kaybetmesiyle byüük panik yaşadı. Sert iniş anonsunun yapılmasıyla hazırlanan yolcular korkuyla çarpışma anını bekledi.

ALEVLER İÇİNDE KALDI

Uçağın hızla irtifa kaybetmesinin hemen ardından kısa süre içerisinde yerle temas eden E190 tipi uçağın motorlarından alevler çıktı. Bir süre iniş yaptığı tarlada sürüklenen uçak metreler sonra durabildi. İçindeki yolcular alevlerin sardığı uçakta büyük panik yaşadılar.

Meksika'da düşen uçağın yere çakılma anları VİDEO

SAĞ OLARAK KURTULDULAR

Bir süre sürüklenen uçak, metreler sonra durdu, içindeki yolcular da acil çıkışları kullanarak hemen tahliye oldu. Kazada yalnızca pilot ağır yaralanırken, diğer yolcular mucize eseri korkunç kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralanan 85 kişiden 37'si tedavi için hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular ise aileleriyle evlerine gitti. Durango eyaletinin valisi Jose Aispuro, fırtınaya yakalanarak düşen uçakta kaza sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü ifade ederken uçağın düşüş sebebinin dolu fırtınasına yakalanması olduğunu belirtti.